24 июля, 16:24

СМИ: ВС Иордании сбили БПЛА с наркотиками из Сирии

Аппарат сбит на территории королевства

ТАСС, 24 июля. Вооруженные силы Иордании сбили беспилотник, несший партию наркотиков, на востоке страны. Об этом сообщило иорданское агентство Petra со ссылкой на источник в армейских структурах.

По его данным, пограничная служба, службы безопасности и департамент по борьбе с наркотиками зафиксировали попытку незаконного пересечения границы беспилотником с территории Сирии. Аппарат был сбит на территории королевства.

После падения БПЛА военные обнаружили, что он переносил около 2 кг метамфетамина. На данный момент изъятые наркотические вещества переданы в соответствующие инстанции.

28 июня агентство сообщало о другом инциденте с беспилотником: тогда аппарат с наркотиками, шедший с территории Сирии, был сбит и стал третьим БПЛА за июнь, залетевшим на территорию Иордании из Сирии. 

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