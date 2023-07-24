В Уфе при пожаре в частном доме погибли три человека

В МЧС сообщили, что причина пожара устанавливается

ТАСС, 24 июля. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Уфе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Сегодня вечером сотрудники МЧС России выехали на тушение частного дома по улице Биологической в Уфе. Бревенчатый дом 5х7 м горел по всей площади. Пламя удалось локализовать, открытое горение потушено. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших, предварительно, все женщины", - говорится в сообщении.

На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.