24 июля, 16:50

В Уфе при пожаре в частном доме погибли три человека

В МЧС сообщили, что причина пожара устанавливается

ТАСС, 24 июля. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Уфе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Сегодня вечером сотрудники МЧС России выехали на тушение частного дома по улице Биологической в Уфе. Бревенчатый дом 5х7 м горел по всей площади. Пламя удалось локализовать, открытое горение потушено. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших, предварительно, все женщины", - говорится в сообщении.

На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается. 

Теги:
РоссияБашкортостан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация