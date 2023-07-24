Суд Москвы приговорил к восьми годам колонии судебного пристава за аферу с решениями суда

По данным следствия, подсудимый занимался фабрикацией поддельных судебных решений с целью хищения средств умерших людей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Никулинский районный суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии бывшего сотрудника ФССП Евгения Астахова за аферу с судебными решениями с целью похищения денег умерших людей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Как установлено судом, экс-пристав ФССП Москвы Астахов занимался фабрикацией поддельных судебных решений с целью хищения средств умерших граждан. Суд постановил Астахова Евгения по совокупности совершенных преступлений (мошенничество в особо крупном размере, превышение должностных полномочий с применением тяжких последствий, служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав граждан) приговорить к восьми годам исправительной колонии общего режима с лишением звания младший лейтенант внутренней службы согласно ст. 48 УК РФ с лишением возможности занимать должности представителя государственной власти на 2 года 6 месяцев", - сообщили в суде.

Там добавили, что по решению суда сообщники Астахова пенсионерка Костанян Роза и безработный Крамаренко Константин признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Им назначено наказание в виде 5 лет и 3,5 года колонии общего режима соответственно.

По версии гособвинения, все трое осужденных создали группу для хищения денег с банковских счетов умерших. Они находили сведения о счетах умерших лиц, на основе поддельных решений судов Астахов возбуждал исполнительные производства и выносил постановления об обращении взыскания на денежные средства. После этого другие участники группы открывали счета на подложные документы, на которые переводились похищенные деньги.