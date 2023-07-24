На Херсонщине сообщили, что скорую помощь в Алёшках обстреляли из американской М777

По сведениям пресс-секретаря врио губернатора региона Владимира Василенко, фельдшер ранен в ногу

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Обстрел бригады скорой помощи в Алёшках Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели из американской гаубицы М777, сообщил ТАСС пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

Бригада скорой помощи в понедельник попала под обстрел в Алёшках. Фельдшер ранен в ногу, поврежден автомобиль.

"Украинские войска вели обстрел бригады скорой помощи, используя гаубицу М777 американского производства", - сказал Василенко.

Он уточнил, что в район города, где находилась на выезде бригада медиков, прилетели 11 снарядов.