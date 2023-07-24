В Сочи молодой человек на электровелосипеде сбил беременную женщину

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 24 июля. Уголовное дело возбудили в Сочи после наезда 19-летнего молодого человека на электровелосипеде на беременную женщину. Об этом в понедельник журналистам сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК России по краю возбуждено уголовное дело об оказании услуги ненадлежащего качества, в результате чего пострадала 35-летняя беременная женщина (ч. 1 ст. 238 УК РФ). 19-летний приезжий из Ижевска двигался на арендованном электровелосипеде по проезжей части улицы Воровского в Сочи. В указанный период молодой человек совершил наезд на беременную женщину", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в момент происшествия женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая получила травмы лица и головы, ее доставили в лечебное учреждение. Сейчас угрозы ее жизни и здоровью ребенка нет. Уточняется, что ДТП могло произойти, в том числе, из-за неисправности тормозной системы электровелосипеда, взятого в прокат у коммерсантов.