В Закарпатской области Украины обрушился мост через реку

Под него провалились несколько автомобилей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.

По его данным, в результате обрушения несколько автомобилей провалились под мост. Информации о пострадавших пока нет. Как отмечает ТСН, состояние моста ухудшалось еще с 2021 года, его должны были отремонтировать по программе "Большая стройка".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил проверить мосты по всей стране, в том числе в Киеве, в связи с их "опасным состоянием". Ответственным за проверку президент Украины Владимир Зеленский назначил вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова. Позже Кубраков заявил, что около 10% мостов на Украине находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Вице-премьер также поручил немедленно приступить к обследованию аварийных мостов и "подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем".