24 июля, 18:14,
обновлено 24 июля, 18:38

СМИ: в Израиле автомобиль врезался в толпу протестующих

По данным портала Ynet, три человека получили незначительные травмы

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Автомобиль протаранил толпу протестующих на одном из шоссе в районе города Кфар-Савы в 15 км к северо-востоку от Тель-Авива. Об этом сообщил портал Ynet.

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По его информации, в результате инцидента три человека получили незначительные травмы.

Позже радиостанция Kan сообщила, что полицейские догнали и задержали водителя автомобиля, протаранившего толпу протестующих.

На видеозаписи момента происшествия, опубликованной Kan, видно, как толпа манифестантов с флагами и барабанами вышла на проезжую часть, блокировав движение автотранспорта. Оказавшиеся в районе стихийного митинга автомобили двигались с минимальной скоростью. Внезапно один из оказавшихся в заторе фургонов резко ускорился и вырвался из пробки, попутно протаранив группу демонстрантов.

Стихийные акции протеста проходят в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В некоторых районах страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. 

Теги:
Израиль
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