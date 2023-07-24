Накануне трагедии в ТЦ "Времена года" в Москве не проводили работы на сетях

В компании ПАО "МОЭК" отметили, что до происшествия и на момент происшествия давление в системе теплоснабжения соответствовало нормативным значениям

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты ПАО "МОЭК" не проводили работ на тепловых сетях в здании торгового центра "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале компании.

"Информация ряда Telegram-каналов о версиях с готовыми объяснениями причин происшествия в ТЦ "Времена года" со ссылкой на неназванный источник не соответствует действительности. Магистральная сеть ПАО "МОЭК" не проходит под зданием ТЦ "Времена года". Тепловой ввод, на котором произошло повреждение, находится в собственности и эксплуатационной ответственности ТЦ "Времена года", - значится в публикации.

Там уточняется, что до происшествия и на момент происшествия давление в системе теплоснабжения было в соответствии с нормативными значениями. Также в это время не проводилось никаких работ.

"Все заявленные ответы имеют строгое, верифицируемое документальное подтверждение. По факту происшествия проводятся следственные действия, задержан главный инженер эксплуатирующей организации ТЦ "Времена года", - заключили в ПАО "МОЭК".

Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля днем. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о четырех погибших. Пострадали 10 человек. По информации городских служб, авария произошла на сетях, принадлежащих торговому центру, о причинах пока не сообщалось.