В Подмосковье загорелась электричка, следовавшая из Москвы в Тверь

Пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Электричка, следовавшая из Москвы в Тверь, загорелась на станции "Подсолнечная" в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел в электричке, которая следовала из Москвы в Тверь. Произошел обрыв проводов и возгорание", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС России по Московской области добавили, что горела крыша двух вагонов на площади 2 кв. м.

"На железнодорожной станции "Подсолнечная" произошло загорание на крыше двух вагонов электрички. Предварительная площадь составила 2 кв. м. Люди вышли до прибытия, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что в 21:30 была объявлена локализация пожара, а в 21:31 ликвидировано открытое горение. Сейчас пожар потушен.