СК возбудил дело после смертельного падения рабочего на стройке в Петербурге

Мужчина упал с высоты 13 этажа при монтаже системы вентиляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после гибели рабочего на строительном объекте, сообщила вечером в понедельник пресс-служба ГСУ СК России по городу.

"Следственным отделом по Калининскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при велении строительных работ". По данным следствия, неустановленное в настоящее время лицо из числа сотрудников одной из строительных организаций города не обеспечило безопасное нахождение на строительном объекте, расположенном на Полюстровском проспекте, рабочих, в результате чего вечером 23 июля 2023 года при выполнении работ по монтажу системы вентиляции произошло падение рабочего, уроженца ближнего зарубежья с высоты 13 этажа. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи при участии сотрудников регионального управления МВД, специалиста в области судебной медицины, представителей Государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Сейчас изымается и проверяется вся необходимая документация. Также проверяются и устанавливаются все лица, принимающие участие при проведении строительных работ и их причастность к подрядным организациям, устанавливается законность их пребывания на территории Российской Федерации.