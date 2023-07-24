24 июля, 19:12

Причиной возгорания электрички в Подмосковье стало короткое замыкание

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной пожара, произошедшего на крыше электрички на станции "Подсолнечная" в Московской области. Об этом журналистам сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Сегодня, 24 июля 2023 года, в вечернее время, произошло возгорание вагонов поезда сообщением Москва - Конаково. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования. По этому факту проводится проверка.

Площадь возгорания на крыше электрички составила 2 кв. м. Пожар потушили. Пострадавших нет. 

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