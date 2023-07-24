24 июля, 19:37

В Новой Москве возле жилого дома упал беспилотник

Квадрокоптер с камерой и без взрывного устройства изъяли

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Гражданский беспилотник вертолетного типа с камерой упал возле жилого дома в поселке Первомайском в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"В поселке Первомайском возле жилого дома упал гражданский беспилотник вертолетного типа с камерой. Взрывных устройств на нем не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, опасности такое устройство не представляет. "Тем не менее устанавливается, кто и с какой целью запустил данный квадрокоптер", - добавил представитель экстренных служб, отметив, что его изъяли.  

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