В Петербурге арестовали капитана затонувшей в Финском заливе яхты

Сергей Федотов будет находиться под стражей до 20 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении капитана яхты, которая частично затонула в Финском заливе. Инцидент произошел 21 июля, в результате происшествия умер пассажир, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Федотова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека - прим. ТАСС). <…> 23.07.2023 Федотов был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину не признал. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Федотову [заключение под] стражу по 20.09.2023 (1 месяц 28 суток)", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что 21 июля с 18:00 до 21:00 организатор водной прогулки Кононов, капитан яхты Федотов и другие неустановленные лица, достоверно зная о том, что моторная яхта Carver-41 не прошла технического освидетельствования, длительное время не эксплуатировалась, решили провести платную прогулочную экскурсию на яхте. Пассажиры зашли на судно в Кронштадте, чтобы пройти на яхте по акватории Финского залива до Петербурга. В 20:15 минут в акватории Carver-41 затонула из-за технической неисправности, один пассажир погиб.

Как уточнила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились девять человек, включая членов экипажа, обслуживающий персонал и пять пассажиров. В результате несоблюдения требований безопасности один человек погиб, остальных силами МЧС пересадили на экскурсионный теплоход и доставили на берег.

По одной из версий, к происшествию могла привести техническая неисправность - лопнувшая выхлопная труба судна.