В Саратовской области в результате наезда автомобиля на лошадь погиб человек

Еще шестеро пострадали

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Автомобиль наехал на лошадь в Озинском районе Саратовской области, в результате один человек погиб, шесть пострадали. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону в понедельник.

Происшествие произошло около 22:45 (21:45 мск) на дороге вблизи поселка Столяры. "Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования допустил наезд на животное - лошадь. В результате ДТП пассажир-женщина 1971 года рождения погибла, водитель и пять пассажиров доставлены в медучреждение", - сообщили в управлении. Там отметили, что информация о несовершеннолетних среди пострадавших не поступала, данные уточняются.

В ГИБДД добавили, что лошадь погибла. Обстоятельства происшествия выясняются.

В свою очередь начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале сообщил, что четырех мужчин госпитализировали, еще два человека от госпитализации отказались.