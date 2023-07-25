На Ленинградском направлении ОЖД произошел сбой в движении поездов

Задымилась крыша одного из составов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются в пути из-за задымления крыши одного из составов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ОЖД.

"В 20:57 [24 июля] на станции Подсолнечная Московского региона Октябрьской железной дороги произошло задымление крышевого оборудования одного из вагонов электропоезда №6614 "Москва - Конаково". В результате инцидента произошел пережог контактного провода. Пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет, причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что возгорание было ликвидировано, к месту происшествия направлен маневровый локомотив со станции Клин. "Прогнозируется сбой пригородного движения более часа. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС, находясь на Ленинградском вокзале, последний поезд отправился более полутора часа назад, в 22:44. Составы, назначенные на 23:17 и 23:45 24 июля, к 00:05 мск еще не были поданы для посадки. На платформах ожидают более 200 человек.