В Ингушетии из-за аварии на водопроводе ограничат водоснабжение в трех городах

Также под отключения попадут несколько сельских поселений

МАГАС, 25 июля. /ТАСС/. Жители трех городов и нескольких сельских поселений в Ингушетии останутся без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Ингушрегионводоканал".

"Сообщаем вам, что на магистральном водопроводе произошла авария, которая требует немедленного вмешательства. На настоящее время идет сброс воды в системе водоснабжения. Ремонтные работы на трубопроводе начнутся после 3 часов ночи. В связи с проведением ремонтных работ будет ограничено водоснабжение в городах Сунжа, Карабулак, во втором микрорайоне города Малгобека и селах Малгобекского района, а также в сельском поселении Троицкое", - говорится в сообщении.

Ранее 18 июля мэр Малгобека Мусса Галаев ввел в городе режим ЧС из-за отсутствия водоснабжения и сообщил о выходе из строя двух насосов и двигателя на водозаборе, обеспечивающем населенный пункт водой. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что из Национального фонда развития региона уже выделены средства на покупку новых насосов и двигателя. Для контроля ситуации в республике создана правительственная комиссия.