В Петербурге арестовали организатора прогулки на яхте, которая затонула в Финском заливе

Алексей Кононов будет находиться под стражей до 20 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предполагаемого организатора водной прогулки на яхте, которая частично затонула в Финском заливе. Инцидент произошел 21 июля, в результате происшествия умер пассажир, сообщила во вторник ночью объединенная пресс-служба судов города.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Кононова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. а, в ч. 2 ст. 238 УК РФ. <…> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кононову [заключение под] стражу по 20.09.2023", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 июля Кононов был задержан, и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Ранее суд отправил под стражу на два месяца капитана яхты.

По версии следствия, 21 июля с 18:00 до 21:00 организатор водной прогулки Кононов, капитан яхты Сергей Федотов и другие неустановленные лица, достоверно зная о том, что моторная яхта Carver-41 не прошла технического освидетельствования, длительное время не эксплуатировалась, решили провести платную прогулочную экскурсию на яхте. Пассажиры зашли на судно в Кронштадте, чтобы пройти на яхте по акватории Финского залива до Петербурга. В 20:15 минут в акватории Carver-41 затонула из-за технической неисправности, один пассажир погиб.

Как уточнила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились девять человек, включая членов экипажа, обслуживающий персонал и пять пассажиров. В результате несоблюдения требований безопасности один человек погиб, остальных силами МЧС пересадили на экскурсионный теплоход и доставили на берег.

По одной из версий, к происшествию могла привести техническая неисправность - лопнувшая выхлопная труба судна.