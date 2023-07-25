СМИ: на юге Израиля во время споров из-за судебной реформы открыли стрельбу

Полиция задержала семь человек, пишет газета Israel hayom

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Споры сторонников и противников судебной реформы в Израиле в понедельник вечером в одном из населенных пунктов на юге страны дошли до стрельбы. Об этом сообщила газета Israel hayom.

По ее информации, инцидент произошел у въезда в кибуц (сельскохозяйственная община) Хацерим близ города Беэр-Шевы на юге страны. Группа проправительственных активистов устроила стихийный митинг у ворот поселка, жители которого, как отмечает издание, активно участвуют в движении протеста против судебной реформы.

Митингующие заблокировали вход и начали выяснять отношения с местными жителями на повышенных тонах, завязалась драка. Во всеобщей суматохе сотрудник службы безопасности поселка, имевший при себе пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Позднее на место происшествия прибыла полиция, семь человек были задержаны и увезены на допрос, оружие у стрелявшего охранника изъяли.