Пропавшую под Красноярском девушку нашли убитой

Девушка пропала 22 июля

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Пропавшую в городе Дивногорске под Красноярском 16-летнюю девушку обнаружили убитой в 30 м от трассы. Девушка пропала трое суток назад, говорится в сообщении регионального главка МВД.

"24 июля около 19:30 (15:30 мск) вечера тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в 30 м от трассы Р-257 Енисей", - говорится в сообщении.

На месте убийства работают начальник главка МВД Александр Речицкий и руководитель Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин, следственно-оперативная группа из сотрудников этих двух ведомств.

По информации правоохранительных органов 16-летняя девушка вышла из дома в субботу днем, сообщив отцу, что идет на прогулку с подругой. В оговоренное с родителями время около 22 часов (18:00 мск) часов она не вернулась домой, а сотовый телефон был недоступен. В этот же день родители сообщили о случившемся в полицию. Были организованы поиски девушки.