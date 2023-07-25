Президент Эквадора ввел комендантский час в трех районах из-за волны преступности

В одном из них 23 июля убили мэра города Манта Агустина Интриаго

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо в понедельник объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час в трех западных районах страны после того, как за выходные дни там были убиты восемь человек, в том числе мэр города.

"Мы решили объявить чрезвычайное положение и комендантский час с 22:00 до 05:00 в провинциях Манаби, Лос-Риос и в кантоне Дуран в провинции Гуаяс", - написал глава государства в Twitter.

Лассо также сообщил, что полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве мэра города Манта (провинции Манаби) Агустина Интриаго, нападение на которого было совершено в воскресенье. Вместе с ним погибла игрок местной футбольной команды Ариана Чанкай.

Шесть человек были убиты в воскресенье в ходе столкновений в тюрьме в городе Гуаякиль. Бунты произошли в еще четырех пенитенциарных учреждениях страны. Около 90 сотрудников тюрем были взяты в заложники.

Попытка властей Эквадора навести порядок в тюрьмах в 2022 году привела к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности в южноамериканской стране. В ноябре 2022 года правительство ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Гуаяс, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас.