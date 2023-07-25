Во Владивостоке около 120 домов остались без света из-за обрыва проводов парусной яхтой

По данным пресс-службы "Приморских электрических сетей", ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет четыре часа

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Авария на сетях электропередач во Владивостоке оставила без света около 120 многоквартирных домов в районе Эгершельд. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Приморских электрических сетей" (филиал "Дальневосточной распределительной сетевой компании"), причиной стало повреждение проводов мачтой парусной яхты.

"Сегодня в 11:41 (04:41 мск) зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи "Русская - Эгершельд". Установлено, что районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что энергетики сейчас проводят осмотр места повреждения, решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 4 часа. По данным сервиса регистрации коммунальных аварий "Отключения вл.ру", без электричества осталось около 120 многоквартирных домов.

"На место вызвана полиция, работают специалисты службы безопасности Приморских электрических сетей", - пояснили в пресс-службе.