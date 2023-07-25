На Алтае опрокинулся грузовик

В результате ДТП погиб один человек

БАРНАУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Грузовик, в кузове которого находились 15 человек, перевернулся в Республике Алтай. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили в официальном Telegram-канале СУ Следственного комитета России по региону.

"По предварительным данным, утром 25 июля на территории Чемальского района водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-66, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы. Всего, по предварительным данным, в кузове автомобиля находились 15 граждан, четверо из них и водитель пострадали, один пассажир погиб", - сказано в сообщении.

По данным Следственного комитета, ЧП произошло в Чемальском районе по дороге к Каракольским озерам в районе устья реки Тура. Сейчас спасатели ГУ МЧС и правоохранительные органы Республики Алтай выехали на место происшествия. Начата проверка.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, Центр медицины катастроф Республики Алтай направит на место происшествия вертолет. "Местность горная, труднодоступная, проезд возможен на технике высокой проходимости. В готовности к убытию борт Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай", - говорится в сообщении.

Расстояние до Каракольских озер от села Чемал - около 40 км. Автомобильной дороги до самых озер нет, на автотранспорте с высокой проходимостью часть пути можно проехать по каменистой дороге. Последние 8 км - подъем в гору, который можно преодолеть на машине либо пешком. Каракольские озера считаются труднодоступным туристическим местом.