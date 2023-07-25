В аэропорту Новокузнецка из-за тумана задержали несколько рейсов

Отправления ожидают свыше 650 пассажиров

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Туман стал причиной задержки отправления нескольких рейсов из аэропорта Новокузнецка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе аэропорта.

"По метеоусловиям Новокузнецка (туман) [на вылет] задержаны четыре рейса", - сказал собеседник агентства.

Вылет рейса "Аэрофлота" в Москву запланирован на 10:40 (06:40 мск), в Санкт-Петербург (Nordwind) - на 10:55 (06:55 мск), в Казань (Nordwind) - на 11:30 (07:30 мск). Еще один рейс в Москву авиакомпании S7 должен вылететь в 12:35 (08:35 мск). Всего вылета ожидают 654 пассажира.

Также сообщается, что аэропорт не смог принять рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы, самолеты приземлились в Новосибирске. В настоящее время один из самолетов вылетел с запасного аэродрома.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что были задержаны четыре рейса на прилет и четыре рейса на вылет. Максимальная задержка составляет около пяти часов. "Новокузнецкой транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", - сказали в прокуратуре.