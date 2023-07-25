В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ

Пострадали два человека

ТАСС, 25 июля. Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнекамске в Татарстане.

Как сообщили в экстренных службах, пострадали два человека.

"Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Вахитова. Два человека обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства. Из дома самостоятельно вышли 15 человек, еще 9, в том числе ребенок, были спасены.

После взрыва начался пожар, который уже ликвидирован. Причины устанавливаются.

В Минздраве Татарстана сообщили, что госпитализация потребовалась одному жителю, которого доставили в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. Вторая пострадавшая направлена на амбулаторное лечение. Погибших нет.

Городские власти организовали пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры получили повреждения от взрыва.

"Сегодня утром на Вахитова, 11 произошел хлопок. С нашей стороны максимально будет оказана помощь всем жителям из пострадавших квартир. Для всех желающих, чьи квартиры пострадали при инциденте, организован пункт временного размещения в школе №12", - написал в своем Telegram-канале мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Мэр отметил, что ситуация находится под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку. "На место происшествия выехал заместитель прокурора города Руслан Минибаев. Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.