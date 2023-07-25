В Омске приговорили к 14 годам колонии мужчину за насилие над детьми сожительницы

Осужденный свою вину признал частично

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который избил девятимесячного сына сожительницы и совершил действия сексуального характера в отношении ее четырехлетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Осужденный свою вину признал частично.

Суд установил, что с 30 января по 2 февраля 2022 года сожительница преступника оставила на него девятимесячного сына с инвалидностью и четырехлетнюю дочь, а сама уехала в другой регион для оформления документов. Мужчина периодически избивал и истязал младенца, после чего тот попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Позднее было установлено, что он также совершил действия сексуального характера в отношении девочки. По инициативе органов опеки мать детей была лишена родительских прав.