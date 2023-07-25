В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

Им оказался ранее судимый 34-летний житель Дивногорска

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске под Красноярском задержан. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель Дивногорска", - сообщает ведомство.

По информации ведомства, в результате экспертизы было установлено совпадение биологического образца, имеющегося в федеральной базе данных геномной информации, с биологическим материалом, полученным при осмотре места происшествия на теле девушки.

По информации прокуратуры, мужчина был дважды судим. За убийство он отсидел 6 лет и 10 месяцев, но вскоре после освобождения в 2014 году был осужден за изнасилование. Освободился 14 июля 2023 года.