25 июля, 05:49

СК возбудил дело после гибели пассажира перевернувшейся лодки в Кронштадте

Ход расследования дела поставлен на контроль в прокуратуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после инцидента с перевернувшейся моторной лодкой на территории яхт-клуба в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

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"По факту происшествия с лодкой в Кронштадте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Установлено, что группа лиц из шести взрослых человек вечером 24 июля находилась на территории яхт-клуба "Шанхай". На моторной лодке типа "Днепр" без регистрационных номеров они вышли в Финский залив, через некоторое время из-за перегруза внутрь судна начала попадать вода, и в 300 м от берега оно затонуло. В результате все пассажиры оказались в воде без спасательных жилетов. Всех людей сотрудники МЧС доставили на берег, однако женщина 1963 года рождения погибла.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что по факту происшествия надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. Ход расследования уголовного дела в прокуратуре также поставили на контроль. 

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