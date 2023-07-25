Четыре гражданина Таджикистана пострадали при конфликте на границе с Киргизией

В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили, что также повреждения получили три машины

ДУШАНБЕ, 25 июля. /ТАСС/. Четверо таджикистанцев пострадали при конфликте местных жителей на границе с Киргизией, в настоящее время ситуация стабилизирована, представители властей двух стран выясняют обстоятельства. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"В результате получили повреждения три машины и четверо граждан Таджикистана получили легкие травмы", - говорится в сообщении ГКНБ, распространенном информагентством Ховар.

По данным ведомства, конфликт произошел 24 июля вечером. "Свадебный кортеж жителей селения Ворух из восьми машин ехал в сторону города Исфара. При приближении к селу Оксой гражданин Киргизии, который в нетрезвом состоянии вел машину и по причине того, что этот кортеж ему якобы помешал, перекрыл ему дорогу. Выйдя из машины, он начал кидать камни в граждан Таджикистана", - отметили в комитете.

В ГНКБ добавили, что на место после конфликта приехали представители правоохранительных органов двух государств и провели переговоры, в результате которых инцидент был исчерпан. "Ситуация на государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном стабильная. Двусторонняя совместная комиссия определяет основные причины и факторы конфликта между гражданами двух стран", - сообщили в комитете.

Ранее в ГКНБ Киргизии сообщали о конфликте на границе. По версии киргизского ведомства, на приехавшего на место драки местных жителей сотрудника МВД Киргизии напали граждане Таджикистана.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет почти 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже более двух третей линии прохождения рубежа. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.