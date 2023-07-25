В Сургуте из-за ландшафтного пожара зафиксировали запах гари

Возгорание действует в районе поселка Банный на площади 33,7 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Действующий ландшафтный пожар вблизи поселка Банный на площади 33,7 га стал причиной запаха гари в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

Жители Сургута с утра жалуются в соцсетях на запах гари и смог в городе.

"Причиной запаха гари в Сургуте является действующий ландшафтный пожар на площади 33,7 га на территории Сургутского района вблизи поселка Банный. Принимаются меры по тушению пожара. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в администрации.

Ранее в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры сообщили, что за минувшие выходные в регионе потушили 40 лесных пожаров на общей площади свыше 3,6 тыс. га, а также 5 ландшафтных - на почти 90 га.

В департаменте также сообщили, что на утро 25 июля в Югре проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на общей площади 2 532,20 га, из них локализовано 6 пожаров на площади 2 391,60 га. К их ликвидации и локализации привлечены 105 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспаса-Югории", Главного управления МЧС России по Югре, арендаторы, добровольцы, сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия".

В регионе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 156 ландшафтных пожаров на площади 25 691,23 га, 469 лесных пожаров на площади 50 363,30 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.