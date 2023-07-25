25 июля, 06:09
Военная операция на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по Кременной

В администрации Кременского района сообщили, что разрушено здание почты

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник дважды нанесли ракетный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), разрушено здание почты.

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Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Кременского района.

"24 июля 2023 года в 15:00 и 19:30 мск ВСУ нанесли ракетный удар двумя ракетами по городу Кременная. В результате ударов полностью разрушено здание "Почты ЛНР" и повреждена площадь возле автовокзала", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. 

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