ВСУ нанесли ракетный удар по Кременной

В администрации Кременского района сообщили, что разрушено здание почты

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник дважды нанесли ракетный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), разрушено здание почты.

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Кременского района.

"24 июля 2023 года в 15:00 и 19:30 мск ВСУ нанесли ракетный удар двумя ракетами по городу Кременная. В результате ударов полностью разрушено здание "Почты ЛНР" и повреждена площадь возле автовокзала", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.