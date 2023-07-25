В Якутии возбудили уголовное дело об истязании ребенка в прямом эфире в интернете

Видео с прямого эфира распространилось в соцсетях и СМИ

ЯКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении 32-летней женщины после прямой трансляции в интернете с рукоприкладством, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Якутии.

Видео с прямого эфира распространилось в соцсетях и СМИ, в результате проверки правоохранительных органов была установлена 32-летняя жительница села Хатассы, воспитывающая одна троих детей. Как сообщали тогда в МВД, со слов женщины, причиной рукоприкладства с ее стороны в отношении 8-летнего сына стала пропажа денежных средств. Детей поместили в реабилитационный центр. Была организована доследственная проверка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - сообщили в СК.