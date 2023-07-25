Число пострадавших при опрокидывании грузовика на Алтае выросло до 11

Среди травмированных есть дети

БАРНАУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших пассажиров грузовика, который перевернулся в Чемальском районе Республики Алтай, выросло до 11, в том числе пострадали четыре ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Алтай.

"<...> По прибытии на место происшествия установлено, что в машине находилось 16 человек (1 водитель и 15 туристов). Пострадали 11 человек, из них 4 ребенка, 1 человек погиб (взрослый). Пострадавшие доставляются в БУЗ РА "Чемальская РБ" наземным транспортом", - сказано в сообщении.

По предварительным данным Следственного комитета, водитель не справился с управлением транспортного средства, в результате чего произошло опрокидывание машины.

Каракольские озера являются труднодоступным туристическим местом. Расстояние до Каракольских озер от села Чемал составляет около 40 км. Автомобильной дороги до озер нет, но на автотранспорте с высокой проходимостью часть пути можно проехать по каменистой дороге. 14 июля в подобном ДТП пострадали 10 человек. Тогда происшествие произошло в селе Элекмонар Республики Алтай, было возбуждено уголовное дело.