25 июля, 06:18,
обновлено 25 июля, 06:34
Военная операция на Украине

Силы РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в районе острова Антоновский

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Вооруженные силы Украины потеряли две лодки и девять военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский на Днепре, уничтожены две лодки и девять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчетом FPV-дрона уничтожено две лодки и девять боевиков ВФУ [вооруженных формирований Украины]. [Уничтожены] САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом в районе населенного пункта Заречное (потери: четыре боевика ВФУ уничтожено); 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское (потери: четыре боевика ВФУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

Также за прошедшие сутки в островной зоне уничтожена позиция украинских войск около Велетенского, на каховском направлении - пункт временной дислокации ВСУ в районе Качкаровки, в том числе 15 боевиков, 5 машин, 7 военнослужащих ранены. Под Дудчанами, Республиканцем и Михайловкой также уничтожены позиции ВСУ с 24 военнослужащими. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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