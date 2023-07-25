25 июля, 06:33

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения на юго-востоке Турции нет

Глава департамента по минимизации рисков АФАД Орхан Татар сообщил, что землетрясение длилось около пяти секунд

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате землетрясения на юго-востоке Турции, разрушения зафиксированы не были. Об этом сообщило во вторник Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) Турции.

"Землетрясение длилось около пяти секунд. Пострадавших и разрушений нет. Причин для паники нет", - сообщил в эфире телеканала ТRТ глава департамента по минимизации рисков АФАД Орхан Татар.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано во вторник в Турции. По его данным, эпицентр стихии находился в 18 км к северо-востоку от города Козан (провинция Адана), где проживает 88,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км. 

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