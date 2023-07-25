В Белоруссии задержали пятерых человек, поставлявших психотропные вещества в Россию

В МВД республики сообщили, что в оборудованных злоумышленниками тайниках и личных автомобилях обнаружили 20 тыс. таблеток МДМА, 8 кг психотропного вещества 4-СМС и почти 30 кг пара-метилэфедрона

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали пять человек, занимавших распространением психотропных веществ в республике и их поставкой в Россию. Об этом сообщил заместитель начальника отдела Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Сергей Городецкий.

"Оперативники наркоконтроля МВД, УВД Гомельского и Минского облисполкомов задержали пятерых белорусов, которые работали на международный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ", - отметил представитель МВД, заявление которого опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

По информации Городецкого, 40-летняя жительница Минского района получала крупные партии психотропных веществ, часть из которых переправляла в Россию. Остальное ее подельники в возрасте от 29 до 49 лет распространяли оптовыми партиями через закладки на территории Белоруссии, добавил он. Представитель МВД проинформировал, что в оборудованных злоумышленниками тайниках и личных автомобилях обнаружено 20 тыс. таблеток МДМА, 8 кг психотропного вещества 4-СМС и почти 30 кг пара-метилэфедрона. Следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

В МВД сообщили, что в настоящее время сотрудники наркоконтроля Белоруссии совместно с российскими коллегами проводят оперативные мероприятия по изобличению владельцев международного интернет-магазина, на который работали задержанные.