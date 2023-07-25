25 июля, 07:19

В Москве по подозрению в убийстве задержан знакомый найденного с ножевыми ранами мужчины

Ведется допрос подозреваемого

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали знакомого мужчины, тело которого с 11 ножевыми ранениями было найдено около жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в столичном ГСУ СК России.

"По подозрению в совершенном преступлении задержан знакомый погибшего. Ведется его допрос", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Накануне вечером около жилого дома на улице Сталеваров было найдено тело 36-летнего мужчины с 11 ножевыми ранениями. По предварительным данным, он распивал спиртные напитки в квартире на 11-м этаже жилого дома вместе со своим 31-летним знакомым, который обнаружен пьяным в квартире. 

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