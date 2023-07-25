В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 тонны бивней мамонта

Предварительная оценочная стоимость выявленных артефактов превышает 50 млн рублей

ТАСС, 25 июля. Пограничники изъяли из тайника в Хабаровском крае 1,5 тонны бивней мамонта стоимостью более 50 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны. В Бикинском районе Хабаровского края изъяты более 1,5 тонны мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи", - сообщили в ЦОС.

Бивни, упакованные в полипропиленовые мешки, были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения. Предварительная оценочная стоимость выявленных артефактов превышает 50 млн рублей, отметили в ЦОС.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.