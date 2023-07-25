Повар Обамы утонул в пруду

По данным The New York Times, инцидент произошел недалеко от летней резиденции бывшего президента США

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Шеф-повар бывшего президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелл был найден мертвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс. Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC.

Как уточняет газета The New York Times, инцидент произошел недалеко от летней резиденции Обамы.

По данным ABC, тело 45-летнего Кэмпбелла было обнаружено в понедельник утром в пруду города Эдгартаун на глубине около 2,5 м и на расстоянии более 30 м от берега. Мужчина пропал 23 июля во время занятий паддлбордингом (разновидность серфинга).

"Тафари был членом нашей семьи. Когда мы впервые встретились, он был талантливым су-шефом в Белом доме - творческим и страстно увлеченным готовкой и ее возможностью сближать людей. Позднее мы узнали его как теплого, веселого и невероятно доброго человека, который делал нашу жизнь немного ярче", - говорится в заявлении бывшего президента США и его жены Мишель.

Телеканал отмечает, что Кэмпбелл продолжил работать на семью Обамы и после окончания его пребывания на посту президента.