Аэропорт Палермо на Сицилии закрыли из-за лесного пожара

По данным агентства ANSA, возгорание началось в зеленой полосе на холме вблизи аэропорта, пламя подошло вплотную к постройкам и взлетной полосе

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Аэропорт Палермо, административного центра острова Сицилия, закрыт по крайней мере до полудня из-за разрастающегося пожара, вызванного сильной жарой. Как сообщает во вторник агентство ANSA, возгорание началось в зеленой полосе на холме вблизи аэропорта, пламя подошло вплотную к постройкам и взлетной полосе.

Пока сообщается о восьми отмененных рейсах.

Как уточняет местное отделение Департамента гражданской защиты, возгорания есть и в других районах города. Так, один из пожаров грозит одной из местных больниц. Из-за распространяющегося огня перекрыты отдельные участки местных дорог.

Одновременно на северные части Италии, Милан и его окрестности минувшей ночью обрушилась мощная волна ливней и гроз, приведшая к ущербу, падению десятков деревьев. 16-летняя девушка погибла, раздавленная упавшим деревом, в лагере скаутов под Брешией.