25 июля, 07:04
Военная операция на Украине

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке и севере Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей Украины, в том числе в Киеве. Позднее ее отменили. Затем предупреждение вновь объявили и отменили в некоторых регионах, в частности на востоке страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской области, власти региона сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. 

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УкраинаВоенная операция на Украине
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