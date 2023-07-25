В горах Таджикистана нашли двух британских альпинистов, пострадавших при восхождении

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям, к ним с 20 июля пешком добирается группа спасателей, так как использовать вертолет в этом районе невозможно

ДУШАНБЕ, 25 июля. /ТАСС/. Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана добрались до двух британских альпинистов, подавших на прошлой неделе сигнал бедствия из-за полученных при попытке восхождения на гору травм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в КЧС сообщали, что к ним с 20 июля пешком добирается группа спасателей, так как использовать вертолет в этом районе невозможно. "Спасатели комитета с помощью носилок транспортировали Майкла Алана Фоулера в село Девлох Рушанского района. Из-за возможного перелома позвоночника у Симона Андрева Ятеса спасатели остались с ним на высоте 4 184 м, возле пика Патхор, после оказании первой доврачебной помощи, зафиксировав его на специальных носилках, они начали спускаться", - сообщили в ведомстве.

По данным КЧС, в настоящее время второго альпиниста также удалось доставить в село Девлох, утром во вторник спасатели продолжили движение со склона вниз с двумя пострадавшими, обоих планируется доставить на вертолете в Душанбе в течение дня.