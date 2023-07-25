ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области за сутки

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 70 боеприпасов, кроме того, с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 5 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - 3. В селе Красный Хутор противник сбросил с беспилотников 3 взрывных устройства. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам губернатора, в Борисовском районе в понедельник на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено 2 взрывных устройства. В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старого - зафиксировано 7 прилетов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Козинка выпущено 5 минометных и 6 артиллерийских снарядов, в Краснояружском районе из артиллерии обстреляли село Репяховка и окраину поселка Прилесье - зафиксировано 11 и 6 прилетов соответственно. "В селе Графовка атаковали с помощью дрона-камикадзе. <…> В селе Поповка противник сбросил с БПЛА 2 неустановленных взрывных устройства", - проинформировал глава региона.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда, по селу Муром и хутору Стадникову - по два минометных снаряда, по пункту пропуска "Шебекино" - девять.