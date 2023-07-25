В Петербурге пенсионер перевел мошенникам более 14 млн рублей

Полиция возбудила дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Житель Василеостровского района Санкт-Петербурга перевел мошеннику 14,6 млн рублей - злоумышленник убедил мужчину в необходимости защитить таким образом его сбережения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером 24 июля в полицию Василеостровского района обратился пенсионер 1951 года рождения с заявлением о том, что в период с 17 по 19 июля ему на мобильный телефон позвонил неизвестный злоумышленник. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств он убедил потерпевшего перевести 14 млн 620 тыс. рублей на указанные им счета", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в тот же день в полицию Московского района города обратился еще один пенсионер, ставший жертвой телефонных мошенников. В июне 75-летний петербуржец перевел на указанные злоумышленниками счета в разных банках 11 млн 609 тыс. рублей - также под предлогом обеспечения их сохранности. Кроме того, аферисты попытались убедить потерпевшего продать принадлежащую ему квартиру.

По обоим заявлениям полицейские возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).