Суд приговорил к 3,5 года колонии жительницу Сольвычегодска, где в пожаре погибли дети

Подсудимая вину не признала, она лишена родительских прав

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Котласский районный суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима жительницу Сольвычегодска, которая признана виновной в гибели двух детей при пожаре в частном доме в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной 38-летнюю жительницу Сольвычегодска по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), - указано в сообщении. - Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима".

В апреле 2020 года в частном деревянном доме в Сольвычегодске произошел пожар, в результате которого погибли мальчики трех и восьми лет. В момент возникновения пожара подсудимая находилась в бане рядом с домом и не приняла мер к спасению детей.

В суде установлено, что подсудимая в период с 2016 по 2019 год систематически наносила побои троим своим малолетним детям. Подсудимая вину не признала, она лишена родительских прав.