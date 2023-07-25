В Таджикистане пятерых российских альпинистов эвакуировали на вертолете с гор

Один из них почувствовал недомогание во время восхождения

ДУШАНБЕ, 25 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолете с гор в Таджикистане группу из пяти российских альпинистов после того, как один из них почувствовал недомогание во время восхождения. Об этом сообщили в пресс-центре комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

По данным ведомства, 22 июля на связь с КЧС вышла руководитель группы, которая сообщила, что один из участников покорения вершины в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) пожаловался на развитие пневмонии.

"24 июля 2023 года все пятеро российских туристов были транспортированы воздушным судном главного управления погранвойск Государственного комитета национальной безопасности и доставлены в международный аэропорт города Душанбе", - говорится в сообщении.

В КЧС отметили, что после этого пожаловавшийся на недомогание российский альпинист был госпитализирован в больницу "Истиклол" в Душанбе.

Ранее в ведомстве также сообщали о спасении в горах двух альпинистов из Великобритании и одного из Белоруссии. Белорусского альпиниста также доставили в больницу "Истиклол", двоих британских граждан планируют отправить в Душанбе со склона во вторник.