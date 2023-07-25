25 июля, 07:48

На Октябрьской железной дороге 37 поездов отстали от графика из-за задымления в электричке

На участке организована временная схема движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Около 37 пассажирских поездов, в том числе один "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург, задержались на Октябрьской железной дороге (ОЖД) из-за вчерашнего ЧП с задымлением в одной из подмосковных электричек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОЖД.

"По техническим причинам на Октябрьской железной дороге задержаны 37 пассажирских поездов. Задержка составляет до 2 часов 36 минут, в том числе поезд №784 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург (задержка восемь минут по прибытии). Кроме того, задержаны 18 пригородных поездов от 10 минут до 2 часов 20 минут. У трех поездов сокращен маршрут следования, один поезд полностью отменен", - рассказали в пресс-службе.

Ранее на станции Подсолнечная в Московской области произошло возгорание из-за короткого замыкания крышевого оборудования одного из вагонов электропоезда №6614 Москва - Конаково. Пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

В настоящий момент на участке организована временная схема движения, работы по восстановлению движения продолжаются. 

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