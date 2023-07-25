СК провел более 100 обысков по делу об организации незаконной миграции в Санкт-Петербурге

По данным следствия, депутат муниципального совета создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан

ТАСС, 25 июля. Сотрудники Следственного комитета России провели более 100 обысков в ходе расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Санкт-Петербурге, где незаконно зарегистрировали около 100 тыс. иностранцев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества по организации незаконной миграции в Санкт-Петербурге проведено более 100 обысков", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан. Вместе с сообщниками он обеспечил постановку на учет более 100 тыс. мигрантов.

На данный момент всем 11 членам организации предъявлены обвинения в организации незаконной миграции и организация преступного сообщества, добавили в СК.