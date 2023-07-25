В Коми зафиксировали следы проявления нефти из бездействующей трубы

Вылилось около 0,005 тонны нефтесодержащей жидкости

СЫКТЫВКАР, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты обнаружили следы проявления нефти в Усинском районе Республики Коми, инцидент произошел из-за бесхозной трубы. Вылилось около 0,005 тонны нефтесодержащей жидкости, утечка локализована, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром от ООО "Лукойл-Коми" поступило сообщение, что на Усинском нефтяном месторождении, район скважины №371 (35-й км федеральной автодороги), при плановом осмотре системы сбора скважиной продукции ТПП "Лукойл-Усинскнефтегаз" были выявлены следы нефтепродуктов. Установлено, что источником выхода нефтепродуктов является бездействующая труба Ду-530, избыточное давление отсутствует, присутствуют сквозные отверстия"- сообщила министр.

По ее данным, на балансе предприятия труба не числится, ее принадлежность не установлена. Объем разлитой нефти и нефтепродуктов - 0,005 тонны. "Утечка локализована, организованы мероприятия по ликвидации последствия нефтесборной жидкости. На место выехала оперативная группа", - сообщила глава Минприроды региона.

О ситуации в регионе

Это второй подобный инцидент в регионе в этом году. В начале июля проявление нефти было зафиксировано на перекрестке улиц в городе Ухте из старой скважины. Ранее Минприроды Коми сообщало о большом количестве бесхозных отработанных углеводородных скважин, они расположены в Усинском, Ижемском, Ухтинском районах и представляют потенциальную опасность для окружающей среды, поскольку периодически фиксируются проявления нефти и газа, когда в них возникает повышенное давление. Предварительно, на территории Коми находится более 4,5 тыс. таких скважин, из них около 2 тыс. находятся в нераспределенном фонде недр, более 150 - на особо охраняемых природных территориях, около 100 - прямо в границах города Ухты.

В августе 2021 года власти Коми предложили Роснедрам организовать ежегодный мониторинг таких скважин, а самые опасные из них ликвидировать - старые скважины с углеводородным сырьем и радиоактивными водами в большинстве случаев расположены у берегов рек, поэтому их разрушение может нанести большой вред экологии. Ликвидация одной такой скважины оценивалась на тот момент от 2,5 млн до 5 млн рублей, разработка проектно-сметной документации - около 2 млн.

В июне этого года глава Коми Владимир Уйба сообщал о переговорах с компанией из Татарстана "Ядран-групп", которую заинтересовали отработанные и затомпонированные нефтегазовые скважины в Коми. Из-за невысокого дебета они не интересны крупным нефтедобывающим компаниям, но интересны небольшим компаниям при использовании современных методов добычи и переработки. Глава региона сообщил о готовности республики передать все 2 тыс. таких скважин компании.