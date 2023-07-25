Пожарные Греции продолжают тушить лесные пожары на Родосе, Корфу и Эвбее

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис сравнил охватившие страну лесные пожары с войной

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Пожарные Греции продолжают во вторник тушить лесные пожары на островах Родос, Корфу (Керкира) и Эвбея, где постоянно возникают повторные возгорания уже локализованных очагов огня. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

На Родосе лесной пожар тушат уже восьмой день. Крупнейший очаг снова возник во вторник в районе Мати, пожар раздувается сильными ветрами. По сведениям пожарной службы, огонь перемещается из Вати в Геннади, где всю ночь борьбу с пламенем вели сотни членов пеших отрядов пожарных и добровольцы. Во вторник с утра снова начала работать пожарная авиация, сбрасывающая воду на источники огня. Очаги пожара также имеются в районах Массара и Аполлона, жители которых тоже всю ночь тушили пламя, чтобы не дать ему проникнуть в их поселки.

Со спутникового снимка, полученного с европейского экологического спутника Sentinel-2, на Родосе, по данным на минувшее воскресенье, пожарами уничтожено более 10,7 тыс. га лесов, а по оценкам аналитиков, вероятно, эта территория уже увеличилась до 15 тыс. га, что соответствует 10% площади всего острова, отмечает телеканал.

На острове Корфу пожарные с утра тушат возгорание близ поселка Палиа-Перития, где есть несколько гостиниц с туристами. По данным телеканала, пламя в настоящее время перемещается в сторону поселка Луцес. Хотя в понедельник ситуация с лесным пожаром на острове, казалось, уже была под контролем, ранним утром во вторник огонь снова вспыхнул, прошел большое расстояние и уже достиг района Анапавси. Очаги огня на острове тушат мощные силы пожарных на земле, а также 4 самолета и вертолет. Ожидается, что вскоре они будут усилены другими авиационными средствами.

На острове Эвбея ночью была проведена эвакуация жителей района Платанисто в городок Каристос. Десятки пожарных при поддержке авиации продолжают там подавление очагов огня.

Ситуация улучшилась близ городка Эгион на полуострове Пелопоннес, где возникли небольшие повторные возгорания в горном ущелье Вураикос, однако пожар в этом районе в целом пошел на убыль. С утра пламя сбивают пожарные самолеты, помогая пожарным на земле, которые самоотверженно боролись там с огнем всю ночь.

Возмещение ущерба

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте, сравнил охватившие страну лесные пожары с войной, хотя благодаря напряженным усилиям властей удалось избежать жертв. По словам премьера, Греции приходится бороться с последствиями климатического кризиса, которые приводят к сильным пожарам. "Несмотря на распространение огня, никто не погиб, однако это доказывает, что перед лицом бушующих природных пожаров никаких мер никогда не будет достаточно", - сказал Мицотакис. "Следующие несколько недель мы должны быть в постоянной готовности, - подчеркнул премьер. - Мы находится в состоянии войны, и мы восстановим то, что потеряли, мы возместим ущерб тем, кто пострадал".