Дело экс-руководителей крупного завода в Новосибирске передали в суд

Предварительное заседание назначено на 2 августа

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Уголовное дело обвиняемых в преднамеренном банкротстве, мошенничестве и отмывании денег бывших гендиректоров завода по производству станков "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске, где ранее сложилась тяжелая экономическая ситуация, передано в суд. Рассмотрение дела начнется 2 августа, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"В Кировский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывших генеральных директоров ПАО "Тяжстанкогидропресс". <…> Органом предварительного расследования обвиняемому Арановскому В. А. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, обвиняемому Степакину Н. А. - в виде домашнего ареста. Предварительное (закрытое) судебное заседание назначено на 2 августа", - говорится в сообщении.

Бывшие руководители предприятия Николай Степакин и Виктор Арановский были задержаны в феврале прошлого года по подозрению в мошенничестве. Позднее в отношении них было возбуждено еще два уголовных дела - о преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем.

Как ранее сообщали в УФСБ по региону, с 2016 по 2020 год фигуранты без ведома акционеров и членов совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО "Тяжстанкогидропресс" выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей.

"Тяжстанкогидропресс" - некогда один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования, основан в Новосибирске в 1939 году. Завод был включен в число системообразующих предприятий РФ. На заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация. В середине октября 2021 года арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения в отношении "Тяжстанкогидропресса" до апреля 2022 года. Позднее было достигнуто мировое соглашение с кредиторами, по условиям которого завод должен выплачивать на протяжении года ежемесячно 6,3 млн рублей. В начале января акции завода были проданы на торгах, их купила местная компания "Сибпроектлеспром" за 47,7 млн рублей.